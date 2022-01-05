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«Он постарел и утратил эффективность»: Ротен устроил разнос Неймару

05 Января 2022 • 08:50 Комментировать

Экс-футболист Жером Ротен, известный по выступлениям за «ПСЖ», в критической форме высказался о звездном форварде парижан Неймаре.

«Он пропустил около 50 процентов матчей команды в нынешнем сезоне. Раньше Неймар играл намного лучше. Сейчас же у него плохая эффективность. Он стареет, не стесняется набирать вес и не ведет здоровый образ жизни. Когда твой возраст достигает 30 лет, ты не может так же быстро восстанавливаться, как это было, например, в 25», - приводит слова Ротена Mundo Deportivo.

В этом сезоне Лиги 1 Неймар сыграл десять матчей, забил три гола и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жером Ротен Неймар
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