Ботман готов к переходу в «Милан»

Защитник французского «Лилля» Свен Ботман отказался от перехода в «Ньюкасл» и намерен присоединиться к «Милану» в январе.

21-летний центральный защитник является приоритетной целью «россонери» для замены травмированного Симона Кьера, который выбил до конца сезона из-за тяжелой травмы колена.

«Ньюкасл» также заинтересован в его услугах, но голландский защитник не желает присоединяться к «сорокам» и отклонил предложение клуба из «Сент-Джеймс Парка».

Calciomercato.com сообщает, что Ботман хочет присоединиться к «Милану», и переговоры между «россонери» и чемпионом Франции продолжаются.