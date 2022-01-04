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Чемпионат Франции. 1 лига

Ботман готов к переходу в «Милан»

04 Января 2022 • 21:39 Комментировать
Лилль
...
Лорьян
1.57 4.00 6.30
08.01 19:00

Защитник французского «Лилля» Свен Ботман отказался от перехода в «Ньюкасл» и намерен присоединиться к «Милану» в январе.

21-летний центральный защитник является приоритетной целью «россонери» для замены травмированного Симона Кьера, который выбил до конца сезона из-за тяжелой травмы колена.

«Ньюкасл» также заинтересован в его услугах, но голландский защитник не желает присоединяться к «сорокам» и отклонил предложение клуба из «Сент-Джеймс Парка».

Calciomercato.com сообщает, что Ботман хочет присоединиться к «Милану», и переговоры между «россонери» и чемпионом Франции продолжаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Лилль Свен Ботман
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ЛИЛЛЬ ЛОРЬЯН
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