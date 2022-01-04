Инсайдер высказался о будущем Вейналдума в «ПСЖ»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился мнением о будущем хавбека Джорджиньо Вейналдума. Голландец в настоящий момент выступает за «ПСЖ».

«Не думаю, что он планирует уходить в ближайшее время. Джорджиньо намерен побороться за место в стартовом составе команды. Конечно, он привык быть в центре внимания в «Ливерпуле», а в «ПСЖ» не является стабильным игроком основы. Нужно немного подождать, но сейчас Вейналдум полностью сосредоточен на «ПСЖ», - приводит слова журналиста Anfield Watch.

31-летний голландец присоединился к парижанам летом 2021 года. Стороны подписали трехлетнее соглашение.