«Лилль» повесил ценник на Ботмана

В «Лилле» не горят желанием расставаться с ведущим защитником команды Свеном Ботманом. Как стало известно Sky Sports, клуб рассчитывает пробиться в Лигу чемпионом по итогам сезона-2021/2022, а для этого «догам» желательно сохранить в составе лидеров.

Однако уход Ботмана этой зимой все же возможен. «Лилль» не устоит перед предложением в размере 70 миллионов евро. За такую сумму французы готовы расстаться с голландским защитником. Главными претендентами на Свена считаются «Милан» и «Ньюкасл».

В текущем розыгрыше французского чемпионата Ботман провел 12 матчей, забил гол и отдал одну результативную передачу.