Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» объявил имя нового главного тренера официально

03 Января 2022 • 20:30 Комментировать
Нант
...
Монако
3.60 3.20 2.20
09.01 19:05

Французский «Монако» недолго был без главного тренера. После некрасивого расставания с Нико Ковачем, с которым сотрудничество продлилось полтора года из трёх запланированных, руководство клуба Лиги 1 объявило имя его преемника. Им стал уже экс-наставник «Брюгге» Филипп Клеман. 47-летний гигант (рост 196 см) после завершения карьеры игрока почти всё время трудился в «Брюгге» скаутом, помощником главного тренера, исполняющим обязанности наставника  и с 2019 года главным тренером. Помимо этого в его карьере были аналогичные должности в «Васланд-Беверене» и «Генке».

Напомним, что в «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Филипп Клеман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
НАНТ МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Января
22:37 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе назвал клуб АПЛ, где точно не сыграет
20:30 · Франция. Лига 1
«Монако» объявил имя нового главного тренера официально
18:54 · Италия. Серия А
Тони: «Ювентусу» нужен Икарди, он может дать то, чего не хватает с уходом Роналду
13:29 · Англия. Премьер-лига
Четыре гранда претендуют на восходящую звезду «Барселоны»
12:17 · Италия. Серия А
«Милан» определился с приоритетной целью в зимнее трансферное окно
02 Января
23:39 · Франция. Кубок
Кубковая победа «Монако» в первом матче без Ковача - видео 1 видео
22:34 · Франция. Кубок
«Монако» без Головина прошёл в 1/8 финала Кубка Франции 1
21:00 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готов отдать 60 миллионов евро за молодого полузащитника «Челси» 2
16:01 · Франция. Лига 1
​Почеттино: «Хотим, чтобы Мбаппе остался»
15:04 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» сообщил, когда Неймар начнёт тренироваться
14:47 · Франция. Лига 1
​У Месси COVID-19 2
13:01 · Италия. Серия А
​«Ювентус» может попытаться арендовать Икарди, «ПСЖ» настроен на продажу игрока слухи
11:37 · Франция. Лига 1
​Увольнение Ковача удивило игроков «Монако»
01 Января
23:09 · Франция. Кубок
В «ПСЖ» всплеск заболеваемости на COVID-19 1
22:41 · Франция. Кубок
В «Монако» объяснили отсутствие Головина в заявке на кубковый матч 1
Все новости
Рекомендуем