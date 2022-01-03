Французский «Монако» недолго был без главного тренера. После некрасивого расставания с Нико Ковачем, с которым сотрудничество продлилось полтора года из трёх запланированных, руководство клуба Лиги 1 объявило имя его преемника. Им стал уже экс-наставник «Брюгге» Филипп Клеман. 47-летний гигант (рост 196 см) после завершения карьеры игрока почти всё время трудился в «Брюгге» скаутом, помощником главного тренера, исполняющим обязанности наставника и с 2019 года главным тренером. Помимо этого в его карьере были аналогичные должности в «Васланд-Беверене» и «Генке».

Напомним, что в «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.