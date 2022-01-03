Назван клуб, в который может перейти Месси после «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси может в будущем покинуть Европу и отправиться покорять сердца американских болельщиков. По сообщениям журналистов газеты Marca, 34-летнего нападающего хотят видеть в МЛС. Интерес к нему проявляет «Интер Майами», владельцем которого является легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Источник сообщает, что трансфер может быть оформлен в 2023 году, когда у Лео истечет срок действия контракта с французским «ПСЖ».

Лионель присоединился к парижскому гранду летом 2021 года, подписав двухлетнее трудовое соглашение. Он был вынужден покинуть родную «Барселону» из-за финансового кризиса.