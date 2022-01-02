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​Почеттино: «Хотим, чтобы Мбаппе остался»

02 Января 2022 • 16:01 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу будущего Килиана Мбаппе. Контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона, и ожидается, что летом он на правах свободного агента переберётся в «Реал».

«Клуб хочет, чтобы Мбаппе остался здесь надолго. Мы хотим, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ», это понятно. Надеемся, что он и дальше будет выступать так же», - слова Почеттино на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

Ранее Килиан Мбаппе говорил о своём желании перебраться в «Реал».

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе забил 15 голов и отдал 15 голевых передач в 24 матчах за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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