​Почеттино: «Хотим, чтобы Мбаппе остался»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу будущего Килиана Мбаппе. Контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона, и ожидается, что летом он на правах свободного агента переберётся в «Реал».

«Клуб хочет, чтобы Мбаппе остался здесь надолго. Мы хотим, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ», это понятно. Надеемся, что он и дальше будет выступать так же», - слова Почеттино на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо.

Ранее Килиан Мбаппе говорил о своём желании перебраться в «Реал».

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе забил 15 голов и отдал 15 голевых передач в 24 матчах за «ПСЖ».