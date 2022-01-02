​«ПСЖ» сообщил, когда Неймар начнёт тренироваться

В воскресенье «ПСЖ» посредством публикации на клубном сайте проинформировал общественность не только о заражении коронавирусом Лионеля Месси и ещё троих игроков. Парижане также поделились свежей информацией о состоянии форварда Неймара. Как известно, бразилец в конце ноября получил серьёзную травму голеностопа в игре Лиги 1 против «Сент-Этьена».

Неймар будет продолжать проходить лечение в Бразилии до 9 января. Его возвращение к тренировочному процессу ожидается приблизительно через три недели.

В сезоне 2021/2022 Неймар успел провести за «ПСЖ» 14 игр. Бразилец забил три гола и отдал три голевых паса.