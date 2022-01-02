​У Месси COVID-19

«ПСЖ» посредством своего официального сайта проинформировал общественность о том, что Лионель Месси был одним из игроков команды, которые сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Также COVID-19 выявили у Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля. Все эти игроки отправились в изоляцию.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года. С тех пор звёздный аргентинский нападающий провёл за парижан во всех соревнованиях 16 матчей. В них Месси записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач на партнёров.

3 января «ПСЖ» сыграет против клуба «Ванн» в Кубке Франции.