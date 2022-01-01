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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» объявил об уходе Ковача в стиле «Спартака» фото

01 Января 2022 • 22:27 Комментировать
Нант
...
Монако
3.60 3.15 2.20
09.01 19:05

Судя по всему, расставание «Монако» с главным тренером Нико Ковачем было далеко не мирным. В официальном сообщении клуба не было фото специалиста, а в коротком тексте по этому поводу ни одного слова благодарности за работу на протяжении полутора лет.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» исправляет эту оплошность и отмечает следующие достижения 50-летнего тренера. Под его руководством команда вышла в финал Кубка Франции и выдала шикарную вторую половину прошлого сезона и имела шансы даже на чемпионский титул. На новый уровень при Коваче вышли Орельен Чуамени, Кайо Энрике и Софьян Диоп, а Виссам Бен Йеддер наконец-то начал показывать свой максимум.

Ранее фото стадиона появлялось в официальной новости «Спартака» об увольнении тренера Массимо Карреры.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Нико Ковач
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