Судя по всему, расставание «Монако» с главным тренером Нико Ковачем было далеко не мирным. В официальном сообщении клуба не было фото специалиста, а в коротком тексте по этому поводу ни одного слова благодарности за работу на протяжении полутора лет.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» исправляет эту оплошность и отмечает следующие достижения 50-летнего тренера. Под его руководством команда вышла в финал Кубка Франции и выдала шикарную вторую половину прошлого сезона и имела шансы даже на чемпионский титул. На новый уровень при Коваче вышли Орельен Чуамени, Кайо Энрике и Софьян Диоп, а Виссам Бен Йеддер наконец-то начал показывать свой максимум.

Ранее фото стадиона появлялось в официальной новости «Спартака» об увольнении тренера Массимо Карреры.