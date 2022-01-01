В первый день нового года грянула тренерская отставка в «Монако». Клубная пресс-служба сообщила о прекращении трудовых отношений с главным тренером Нико Ковачем. 50-летний хорват отработал у «монегасков» половину трехлетнего контракта. Его временным сменщиком стал Стефан Надо.

Разговоры об отставке Ковача ходили давно, поэтому есть вероятность, что команда Александра Головина получит нового тренера совсем скоро.

«Монако» завершил первый круг на шестом месте, набрав 29 очков в 19 турах. В прошлом сезоне команда до конца боролась за чемпионский титул, но не смогла пробиться в Лигу чемпионов.