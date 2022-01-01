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Чемпионат Франции. 1 лига

​«Монако» объявит о назначении Клемана главным тренером до конца дня

01 Января 2022 • 17:41 Комментировать

До конца дня первого января «Монако» должен объявить о назначении Филиппа Клемана на должность главного тренера. Как сообщает L’Equipe, стороны уже достигли соглашения.

В последние годы Филипп Клеман работал главным тренером «Брюгге».

Ранее появилась информация о том, что «Монако» сообщил Нико Ковачу о намерении с ним расстаться. Хорватский специалист работал с командой на протяжении полутора лет.

После первого круга «Монако» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ближайший матч «Монако» проведёт в воскресенье, 2 января. Соперником «красно-белых» в 1/16 финала Кубка Франции будет «Кевийи».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Филипп Клеман
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