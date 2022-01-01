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​Месси показал «Золотой мяч» и другие трофеи 2021 года

01 Января 2022 • 16:37 Комментировать (3)

Футболист «ПСЖ» Лионель Месси сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Звёздный аргентинец показал трофеи и награды, которые ему удалось завоевать в 2021 году, в частности «Золотой мяч». Также Месси вспомнил о своём уходе из «Барселоны» в «ПСЖ».

Напомним, что в конце ноября прошлого года Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере. В среде футбольных фанатов вспыхивали ожесточённые споры, ведь некоторые люди считали, что «Золотой мяч» должен был получить форвард «Баварии» Роберт Левандовски. По итогам голосования поляк занял второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
01 Января 2022 в 17:46
Звёздный аргентинец (меци) показал трофеи и награды, которые ему удалось ^купить^ в 2021 году.. воц так воц правильнее будец.. )))
Alex1972
01 Января 2022 в 17:30
Гелевый тоже должен показать свои грамоты... Стопочкой... А-ха-ха-ха...
Underdog !
01 Января 2022 в 17:26
Алекс просто эякулировал
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