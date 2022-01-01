​Месси показал «Золотой мяч» и другие трофеи 2021 года

Футболист «ПСЖ» Лионель Месси сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Звёздный аргентинец показал трофеи и награды, которые ему удалось завоевать в 2021 году, в частности «Золотой мяч». Также Месси вспомнил о своём уходе из «Барселоны» в «ПСЖ».

Напомним, что в конце ноября прошлого года Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере. В среде футбольных фанатов вспыхивали ожесточённые споры, ведь некоторые люди считали, что «Золотой мяч» должен был получить форвард «Баварии» Роберт Левандовски. По итогам голосования поляк занял второе место.