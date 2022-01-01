2021 год для нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди и его супруги Ванды Нары получился непростым. Звёздная пара даже расходилась из-за неверности футболиста, но затем семья восстановилась.

В новогоднюю ночь Мауро Икарди опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео поцелуя с Вандой Нарой.

«Добро пожаловать в 2022», - такими слова Икарди подписал видео.

Стоит отметить, что Ванда Нара является не только женой, но и агентом Мауро Икарди. В последнее время ходили слухи, что аргентинский нападающий в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.