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​Икарди показал поцелуй с женой видео

01 Января 2022 • 15:49 Комментировать (1)

2021 год для нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди и его супруги Ванды Нары получился непростым. Звёздная пара даже расходилась из-за неверности футболиста, но затем семья восстановилась.

В новогоднюю ночь Мауро Икарди опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео поцелуя с Вандой Нарой.

«Добро пожаловать в 2022», - такими слова Икарди подписал видео.

 

Стоит отметить, что Ванда Нара является не только женой, но и агентом Мауро Икарди. В последнее время ходили слухи, что аргентинский нападающий в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Января 2022 в 17:42
ай тётя кажись поправилась чутка.. )))
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