Почеттино хочет сохранить Икарди в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не хочет расставаться с аргентинским нападающим Мауро Икарди, несмотря на позицию клуба. Наставник намерен уговорить боссов парижского гранда дать последний шанс форварду, сообщает Lequipe.

Тренер рассчитывает сохранить Икарди минимум до конца текущего сезона. Впрочем, руководство может отказать Почеттино, поскольку «ПСЖ» нужно продать футболистов на 100 миллионов евро, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.

Ранее сообщалось о двух вариантах продолжения карьеры Мауро – интерес к аргентинцу проявляют туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».