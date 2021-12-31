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Почеттино хочет сохранить Икарди в «ПСЖ»

31 Декабря 2021 • 11:49 Комментировать (1)

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не хочет расставаться с аргентинским нападающим Мауро Икарди, несмотря на позицию клуба. Наставник намерен уговорить боссов парижского гранда дать последний шанс форварду, сообщает Lequipe.

Тренер рассчитывает сохранить Икарди минимум до конца текущего сезона. Впрочем, руководство может отказать Почеттино, поскольку «ПСЖ» нужно продать футболистов на 100 миллионов евро, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.

Ранее сообщалось о двух вариантах продолжения карьеры Мауро – интерес к аргентинцу проявляют туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Мауро Икарди
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Комментарии (1)
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3Tituli
31 Декабря 2021 в 13:00
ПСЖ беспокоится о ФФП? Это что-то новенькое))))))
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