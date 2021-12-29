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Мбаппе - о Месси: «Нужно идти на уступки, играя с таким футболистом»

29 Декабря 2021 • 10:50 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси. 34-летний аргентинец пополнил ряды французского гранда минувшим летом.

«Я даже не думал, что смогу сыграть в одной команде с Лео. Это большая честь для меня. Мы должны быть счастливы, что он перешел в «ПСЖ». Играя в одной команде с таким футболистом, нужно идти на уступки. Однако с Месси все становится намного проще, ведь игра с ним – это огромное удовольствие», - передает слова Килиана CNN France.

Месси подписал с парижским грандом двухлетнее соглашение. В текущем сезоне Лиги 1 аргентинец забил один гол и отдал четыре ассиста в 11 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
29 Декабря 2021 в 11:29
Зачем идти на уступки Месси ? если только уступать пробитие 11 метровых , чтобы обладатель ЗМ стату хоть чуток набил.
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