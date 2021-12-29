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«Монако» задумался над увольнением Ковача

29 Декабря 2021 • 08:17 Комментировать

В «Монако» может произойти тренерская отставка. По сведениям Get French Football News, боссы клуба задумались над увольнением Нико Ковача с поста рулевого команды. Руководство недовольно отсутствием прогресса в команде, а также отдаленными отношениями между специалистом и футболистами.

Хорватский тренер пришел в стан монегасков летом прошлого года. Стороны заключили контракт до завершения сезона-2022/2023.

По итогам 19 туров Лиги 1 «Монако» набрал 29 баллов и располагается на шестой позиции в турнирной таблице.

Добавим, что за монегасков выступает российский хавбек Александр Головин.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Нико Ковач
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