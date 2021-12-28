Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Роналдиньо считает, что Мбаппе не уйдёт из «ПСЖ»

28 Декабря 2021 • 13:44 Комментировать

Легенда мирового футбола Роналдиньо поделился мнением о ситуации нападающего Килиана Мбаппе. Форвард отказывается от нового контракта с «ПСЖ» ради перехода в мадридский «Реал».

«Многие футболисты мечтают выступать за «ПСЖ». Это лучший клуб в мире, здесь собраны все сильнейшие. Мне кажется, Килиан передумает и останется здесь надолго. Это было бы здорово для его карьеры. Вместе с этой командой он может добиться успеха в Лиге чемпионов. Будет прекрасно, если они смогут это сделать», - приводит слова бразильца пресс-служба парижан.

Контракт 23-летнего нападающего с французским грандом истекает по окончании сезона-2021/2022.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
13:44 · Франция. Лига 1
Роналдиньо считает, что Мбаппе не уйдёт из «ПСЖ»
09:12 · Италия. Серия А
«Милан» ведёт переговоры по трансферу защитника «ПСЖ»
08:47 · Франция. Лига 1
Мбаппе назвал две свои цели на 2022 год
27 Декабря
23:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Не думаю о том, что уже выиграл, хочу писать историю футбола»
23:20 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» вернул Рафинью в Испанию
22:44 · Франция. Лига 1
Во Франции серьёзно ограничивают число болельщиков на стадионах
19:20 · Франция. Кубок
​«Париж» и «Лион» исключили из Кубка Франции после сорванного матча
12:28 · Испания. Ла Лига
Рафинья прилетел в Испанию для завершения перехода в «Реал Сосьедад»
12:21 · Испания. Ла Лига
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе
11:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выкупит Мендеша у «Спортинга»
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» попытается перехватить у «МЮ» и «Милана» Бубакара Камара слухи
26 Декабря
22:12 · Италия. Серия А
У «Ювентуса» сорвались переговоры с «ПСЖ» по Икарди – туринцы посчитали переход невыгодным слухи
19:21 · Англия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что для перехода в «Эвертон» Головину надо «подкачаться»
17:35 · Италия. Серия А
Де Лихт интересен также «ПСЖ», а «Ювентус» назвал условие, при котором игрок уйдёт 1 слухи
14:07 · Испания. Ла Лига
Рафинья переходит из «ПСЖ» в испанский клуб слухи
Все новости
Рекомендуем