Роналдиньо считает, что Мбаппе не уйдёт из «ПСЖ»

Легенда мирового футбола Роналдиньо поделился мнением о ситуации нападающего Килиана Мбаппе. Форвард отказывается от нового контракта с «ПСЖ» ради перехода в мадридский «Реал».

«Многие футболисты мечтают выступать за «ПСЖ». Это лучший клуб в мире, здесь собраны все сильнейшие. Мне кажется, Килиан передумает и останется здесь надолго. Это было бы здорово для его карьеры. Вместе с этой командой он может добиться успеха в Лиге чемпионов. Будет прекрасно, если они смогут это сделать», - приводит слова бразильца пресс-служба парижан.

Контракт 23-летнего нападающего с французским грандом истекает по окончании сезона-2021/2022.