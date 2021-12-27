Во Франции серьёзно ограничивают число болельщиков на стадионах

Стремительное распространение штамма коронавируса «Омикрон» вынудило правительство Франции пойти на непопулярные меры. Как сообщает L’Equipe со ссылкой на слова премьер-министра страны Жана Касто, с 3 января будет ограничиваться посещение спортивных соревнований 2000 болельщиками для закрытых арен и 5000 - для открытых. Срок действия ограничений - минимум три недели.

На этот отрезок во Франции запланированы матчи 1/16 финала Кубка и три тура Лиги 1, включая следующие матчи: «Лион» - «ПСЖ», «Марсель» - «Лилль», дерби «Лион» - «Сент-Этьен» или «Ланс» - «Марсель».

Также не исключены уточнения правил и дальнейшие ограничения.