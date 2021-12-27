Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» готов пожертвовать семью игроками ради сохранения Мбаппе

27 Декабря 2021 • 11:46 Комментировать (1)

Боссы «ПСЖ» всеми силами пытаются удержать в команде звездного форварда Килиана Мбаппе. Парижане готовы избавиться сразу от семи игроков, чтобы гарантировать нападающему супервыгодный контракт. Об этом сообщается на страницах Le10sport.

По данным французских СМИ, парижский гранд намерен продать Мауро Икарди, Рафинью, Серхио Рико, Тило Керера, Левена Кюрзава, Абду Диалло и Юлиана Дракслера. Клуб хочет сэкономить на окладе этих игроков, чтобы предложить более выгодные условия Килиану.

Срок действия контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце июня 2022 года. Килиан несколько раз отказывался от продления сотрудничества с французами из-за желания перейти в мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Roni
27 Декабря 2021 в 11:55
Какая связь между этими игроками и Мбаппе?)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
11:27 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» выкупит Мендеша у «Спортинга»
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» попытается перехватить у «МЮ» и «Милана» Бубакара Камара слухи
26 Декабря
22:12 · Италия. Серия А
У «Ювентуса» сорвались переговоры с «ПСЖ» по Икарди – туринцы посчитали переход невыгодным слухи
19:21 · Англия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что для перехода в «Эвертон» Головину надо «подкачаться»
17:35 · Италия. Серия А
Де Лихт интересен также «ПСЖ», а «Ювентус» назвал условие, при котором игрок уйдёт 1 слухи
14:07 · Испания. Ла Лига
Рафинья переходит из «ПСЖ» в испанский клуб слухи
09:37 · Франция. Лига 1
​Названо условие, при котором «ПСЖ» впишется в финансовый fair play 1 слухи
00:54 · Англия. Премьер-лига
В Англии заговорили о возможном возвращении Вейналдума в «Ливерпуль» 1 слухи
00:41 · Франция. Лига 1
«Лион» не собирается увольнять Боша – тренер получит ещё один шанс исправить ситуацию 1
25 Декабря
23:42 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» перехватит у «Милана» перспективного форварда 1 слухи
23:08 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет избавиться от Дракслера, но мешает высокая зарплата игрока 2 слухи
22:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подыскала ещё одну опцию на усиление позиции правого защитника 1 слухи
19:20 · Франция. Лига 1
«Марсель» принял решение продать одного из своих лидеров – на игрока претендуют «Милан» и «МЮ» 1
16:43 · Франция. Лига 1
В «Монако» объяснили, почему Головин пропустил игру с «Ренном»
10:58 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Зиданом 1
Все новости
Рекомендуем