«ПСЖ» готов пожертвовать семью игроками ради сохранения Мбаппе

Боссы «ПСЖ» всеми силами пытаются удержать в команде звездного форварда Килиана Мбаппе. Парижане готовы избавиться сразу от семи игроков, чтобы гарантировать нападающему супервыгодный контракт. Об этом сообщается на страницах Le10sport.

По данным французских СМИ, парижский гранд намерен продать Мауро Икарди, Рафинью, Серхио Рико, Тило Керера, Левена Кюрзава, Абду Диалло и Юлиана Дракслера. Клуб хочет сэкономить на окладе этих игроков, чтобы предложить более выгодные условия Килиану.

Срок действия контракта Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце июня 2022 года. Килиан несколько раз отказывался от продления сотрудничества с французами из-за желания перейти в мадридский «Реал».