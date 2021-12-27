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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» выкупит Мендеша у «Спортинга»

27 Декабря 2021 • 11:27 Комментировать

Защитник Нуну Мендеш, скорее всего, останется во французском «ПСЖ» на долгое время. Футболист, выступающий за парижан на правах аренды, оставил приятное впечатление о себе. Руководство «ПСЖ» планирует выкупить его у лиссабонского «Спортинга». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Трансфер 19-летнего игрока обойдется вице-чемпиону Лиги 1 в 40 миллионов евро. В текущем сезоне Нуну принял участие в 19 встречах и отметился результативной передачей.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. После 19 туров команда Маурисио Почеттино опережает ближайшего преследователя на 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нуну Мендеш
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