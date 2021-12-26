Летом уходящего года «ПСЖ» серьёзно усилился, подписав Лионеля Месси, Серхио Рамоса и ряд других игроков. Некоторые пришли как свободные агенты, но при этом клуб платит им огромные зарплаты, что становится поводом для вопросов о соответствии парижан правилам финансового fair play.

Как сообщает L’Equipe, «ПСЖ» для соответствия финансовым правилам в ближайшие два трансферных окна нужно продать игроков на сумму в 100 миллионов евро.

После первого круга «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайших преследователей в лице «Ниццы» и «Марселя» на 13 зачётных баллов.