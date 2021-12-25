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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» продвинулся в переговорах с Зиданом

25 Декабря 2021 • 10:58 Комментировать

Переговоры между руководством «ПСЖ» и Зинедином Зиданом продолжаются. Об этом информирует Le10sport.

Согласно данным источника, парижский гранд немного продвинулся в переговорах с экс-наставником мадридского «Реала». Французский клуб планирует уволить аргентинца Маурисио Почеттино по окончании нынешнего сезона. Его сменщиком должен стать Зизу.

Ранее сообщалось, что Зидан может привести с собой одного из игроков «Реала». Специалист хочет видеть в «ПСЖ» нападающего Карима Бензема.

Зинедин покинул «королевский» клуб в конце мая 2021 года. С тех пор он пребывает в статусе безработного.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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