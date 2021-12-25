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«Боялся посмотреть ему в глаза»: Месси вспомнил о первой встрече с Анри

25 Декабря 2021 • 09:07 Комментировать

Звездный форвард Лионель Месси вспомнил о первой встрече с французским нападающим Тьерри Анри в раздевалке каталонской «Барселоны».

«В первый день его нахождения в клубе я не боялся посмотреть ему в глаза. Я наблюдал за его выступлениями в АПЛ, и вдруг он оказался в нашей команде. Он полностью соответствовал тому, что я видел ранее», - приводит слова аргентинца Lequipe.

Напомним, что Тьерри защищал цвета «сине-гранатовых» с 2007 по 2010 год. Вместе с каталонской командой француз дважды становился чемпионом Испании и один раз выиграл Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Тьерри Анри
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