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Чемпионат Франции. 1 лига

«В футболе всё сфальсифицировано»: Главный тренер «Метца» выдал огненную речь

24 Декабря 2021 • 15:23 Комментировать
Лион
1:1
Метц
окончен

В среду «Метц» на выезде сыграл вничью с «Лионом» в рамках Лиги 1, а после матча главный тренер гостей Фредерик Антонетти поля выдал довольно эмоциональную речь, за которую может понести наказание. В частности, он высказал свое недовольство проведением Кубка Африки в разгар сезона, после чего перешел и на другие темы.

«Это сфальсифицирована, искаженная игра. Как можно проводить международный турнир во время национальных соревнований? Это как? Когда я говорю, что это сфальсифицировано, я имею ввиду весь футбол. Это позор, у нас забирают семь игроков. Куфок Африки часть этого позора, VAR – тоже, давление на тренеров – тоже. Поверьте, я не один такой, кто придерживается подобного мнения», - цитирует Антонетти Foot Mercato.   

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Евро-Футбол.Ру,
Фредерик Антонетти Метц
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