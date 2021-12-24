«В футболе всё сфальсифицировано»: Главный тренер «Метца» выдал огненную речь

В среду «Метц» на выезде сыграл вничью с «Лионом» в рамках Лиги 1, а после матча главный тренер гостей Фредерик Антонетти поля выдал довольно эмоциональную речь, за которую может понести наказание. В частности, он высказал свое недовольство проведением Кубка Африки в разгар сезона, после чего перешел и на другие темы.

«Это сфальсифицирована, искаженная игра. Как можно проводить международный турнир во время национальных соревнований? Это как? Когда я говорю, что это сфальсифицировано, я имею ввиду весь футбол. Это позор, у нас забирают семь игроков. Куфок Африки часть этого позора, VAR – тоже, давление на тренеров – тоже. Поверьте, я не один такой, кто придерживается подобного мнения», - цитирует Антонетти Foot Mercato.