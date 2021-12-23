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Чемпионат Франции. 1 лига

Никто за последние 15 лет не удалялся с поля чаще в матчах чемпионата, чем Рамос

23 Декабря 2021 • 22:22 Комментировать
Лорьян
1:1
ПСЖ
окончен

Во вчерашнем матче Лиги 1 защитник «ПСЖ» Серхио Рамос провел на поле всего 35 минут, получив красную карточку во втором тайме. Это удаление стало для испанца уже 20 в карьере в рамках внутренних первенств.  

Статистический портал Opta сообщает, что с момента дебюта футболиста на профессиональном уровне никто не оставлял свою команду в меньшинстве чаще, чем он. Согласно источнику, ближайшего преследователя Рамос опережает на семь красных карточек.

К слову, дебютную игру в Ла Лиге игрок провел еще в 2003 году, защищая цвета «Севильи». Что касается текущего сезона, то Рамос лишь дважды появился на поле в составе парижан в первом круге чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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