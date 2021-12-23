Никто за последние 15 лет не удалялся с поля чаще в матчах чемпионата, чем Рамос

Во вчерашнем матче Лиги 1 защитник «ПСЖ» Серхио Рамос провел на поле всего 35 минут, получив красную карточку во втором тайме. Это удаление стало для испанца уже 20 в карьере в рамках внутренних первенств.

Статистический портал Opta сообщает, что с момента дебюта футболиста на профессиональном уровне никто не оставлял свою команду в меньшинстве чаще, чем он. Согласно источнику, ближайшего преследователя Рамос опережает на семь красных карточек.

К слову, дебютную игру в Ла Лиге игрок провел еще в 2003 году, защищая цвета «Севильи». Что касается текущего сезона, то Рамос лишь дважды появился на поле в составе парижан в первом круге чемпионате.