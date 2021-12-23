Месси - лучший игрок матча «Лорьян» - «ПСЖ»

«ПСЖ» на выезде сыграл с «Лорьяном» в поединке 19-го тура чемпионата Франции. Финальный свисток главного судьи зафиксировал ничью в матче со счетом 1:1.

Аналитики статистического портала Whoscored традиционно оценили игру участников встречи. Лучшим футболистом был признан звездный нападающий гостей Лионель Месси. Он получил от журналистов оценку 8,8.

Худшим игроком стал центральный защитник парижан Серхио Рамос, который был удален в концовке противостояния. Его игру оценили в 5,0 балла.

Несмотря на осечку, подопечные Маурисио Почеттино сохраняют комфортный отрыв от преследователей.