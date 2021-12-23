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Чемпионат Франции. 1 лига

Серхио Рамос прокомментировал первое удаление в составе «ПСЖ»

23 Декабря 2021 • 11:39 Комментировать
Лорьян
1:1
ПСЖ
окончен

В рамках 19-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» встречался на выезде с «Лорьяном». Матч завершился вничью со счетом 1:1. Под занавес поединка в составе парижского клуба произошло удаление – красную карточку получил испанский защитник Серхио Рамос.

Новичок команды прокомментировал свое удаление посредством инстаграм-аккаунта: «Сегодня новый день для урока, завтра следующий день для улучшения. Нужно смотреть только вперед».

Любопытно, что для Рамоса это уже 27-я красная карточка в карьере и первая в составе парижан.

35-летний защитник присоединился к «ПСЖ» прошлым летом. Испанец подписал с французами контракт до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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