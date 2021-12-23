Месси лидирует в Лиге 1 по ударам в штангу

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси является лидером нынешнего сезона Лиги 1 по ударам в штангу. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте StatsFoot.

Как информирует источник, 34-летний обладатель «Золотого мяча» шесть раз пробил в штангу в текущем розыгрыше французского чемпионата.

Лионель присоединился к парижскому гранду минувшим летом. Он перешел в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента.

На счету Месси всего один гол и четыре ассиста в 11 поединках Лиги 1. Его контракт со столичным клубом рассчитан до середины 2023 года.

Месси не забивает за «ПСЖ» в восьми гостевых матчах подряд