Месси не забивает за «ПСЖ» в восьми гостевых матчах подряд

«ПСЖ» не смог обыграть «Лорьян» (1:1) в гостевом поединке очередного тура французской Лиги 1. Подопечные Маурисио Почеттино были близки к поражению, однако команду спас Мауро Икарди, сравнявший счет в дополнительное время.

Звездный форвард гостей Лионель Месси не смог отличиться голом в прошедшей встрече. Как сообщается в твиттер-аккаунте StatsFoot, 34-летний аргентинец не может забить в восьми подряд выездных поединках парижан в текущем сезоне.

Месси присоединился к парижскому гранду минувшим летом. Он подписал с клубом двухлетний трудовой договор.

После 19 туров «ПСЖ» с 12-очковым отрывом лидирует в Лиге 1.