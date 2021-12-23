«ПСЖ» продал около миллиона футболок с фамилией Месси

«ПСЖ» хорошо зарабатывает на трансфере аргентинского форварда Лионеля Месси. С момента перехода 34-нападающего парижский гранд продал около миллиона его футболок, рапортует портал Goal.com.

«Лионель - прекрасный актив для нас. Месси хорошо влияет на прибыль «ПСЖ». В этом году огромный спрос на нашу продукцию. Если бы мы могли выпустить еще больше футболок, то продали бы гораздо больше», - рассказал представитель клуба Марк Армстронг.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» пополнил ряды французского коллектива минувшим летом. Он подписал с клубом двухлетнее трудовое соглашение. До перехода в «ПСЖ» Месси долгое время выступал за «Барселону».