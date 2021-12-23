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Ротен: «Икарди больше не футболист, его нет на поле»

23 Декабря 2021 • 08:25 Комментировать

Нападающий Мауро Икарди должен покинуть «ПСЖ». Таким мнением поделился экс-игрок парижского гранда Жером Ротен.

«Мауро сейчас занят своей личной жизнью, ему не до футбола. Произошедшее в его семье – громкий скандал. Икарди больше не футболист, его нет на поле. Не думаю, что он счастлив в этой команде. Ему нужно поскорее сменить клубную прописку», - передает слова Жерома RMC Sport.

Напомним, что Икарди и его жена Ванда Нара были на грани развода из-за измены аргентинца. В итоге пара помирилась, и Мауро переписал на супругу все свои доходы до 2050 года.

Среди вариантов продолжения карьеры форварда называются «Ювентус» и «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жером Ротен Мауро Икарди
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