«Некоторые вещи никогда не меняются»: Рамос удалился в своём втором матче за «ПСЖ»

Матч против «Лорьяна» проходил для «ПСЖ» по самому худшему сценарию – пропустив гол в конце первого тайма, парижане к 80-й минуте не могли пробить в створ ворот соперника, а под занавес встречи и вовсе остались в меньшинстве.

С негативной стороны отметился защитник Серхио Рамос, который вышел на поле после перерыва и заработал две желтые карточки за пять минут. Таким образом, второй поединок в футболке «ПСЖ» испанец явно не может занести себе в актив. Также он пропустит следующий тур первенства из-за дисквалификации.

Добавим, что подопечные Маурисио Почеттино в конечном итоге спасли ничью усилиями Икарди, позволив преследователям незначительно сократить отставание в турнирной таблице Лиги 1.