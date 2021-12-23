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Чемпионат Франции. 1 лига

«Некоторые вещи никогда не меняются»: Рамос удалился в своём втором матче за «ПСЖ»

23 Декабря 2021 • 00:57 Комментировать
Лорьян
1:1
ПСЖ
окончен

Матч против «Лорьяна» проходил для «ПСЖ» по самому худшему сценарию – пропустив гол в конце первого тайма, парижане к 80-й минуте не могли пробить в створ ворот соперника, а под занавес встречи и вовсе остались в меньшинстве.

С негативной стороны отметился защитник Серхио Рамос, который вышел на поле после перерыва и заработал две желтые карточки за пять минут. Таким образом, второй поединок в футболке «ПСЖ» испанец явно не может занести себе в актив. Также он пропустит следующий тур первенства из-за дисквалификации.

Добавим, что подопечные Маурисио Почеттино в конечном итоге спасли ничью усилиями Икарди, позволив преследователям незначительно сократить отставание в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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окончен Монпелье 4:1 Анже
окончен Труа 1:1 Брест 2.45 3.50 2.80
окончен Лорьян 1:1 ПСЖ 7.50 5.40 1.38
окончен Монако 2:1 Ренн
окончен Сент-Этьен 0:1 Нант 2.50 3.50 2.75
окончен Марсель 1:1 Реймс 1.75 3.65 4.90
окончен Ницца 2:1 Ланс 2.15 3.70 3.20
окончен Бордо 2:3 Лилль 3.90 3.60 1.95
окончен Лион 1:1 Метц 1.37 5.50 7.20
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