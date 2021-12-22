В летнее трансферное окно «ПСЖ» подписал Джанлуиджи Доннарумму, и теперь итальянец конкурирует с Кейлором Навасом за место в рамке ворот. Французская газета L’Equipe рассказывает о том, что между вратарями существуют напряжённые отношения. Приводится случай, когда Навас общался с голкипером «Ниццы» Марчином Булкой. Они оба играют в перчатках одной фирмы, и представитель «ПСЖ» сказал: «Только лучше вратари носят такие перчатки». Доннарумма, который носит перчатки другой фирмы, понял, что это был камень в его огород.

В сезоне 2021/2022 Джанлуиджи Доннарумма провёл за «ПСЖ» 11 матчей матчей, а Кейлор Навас – 15.