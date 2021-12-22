Почеттино: «Сейчас я полностью погрузился в проект «ПСЖ», период адаптации закончился»

Накануне небольшого перерыва в чемпионате Франции главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги года, оценив свой стартовый отрезок карьеры в парижской команде. Аргентинский специалист признался, что ему не сразу удалось привыкнуть к условиям работы в новом клубе.

«Это был хороший год. Считаю, что период адаптации для меня закончился, он прошел без особых проблем. В первые полгода я изучал, как тут все устроено. Сейчас же я полностью погрузился в проект. Теперь пришло время заняться «строительством» команды. Надеюсь, что мои лучшие моменты здесь еще впереди», - приводит слова Почеттино официальный сайт «ПСЖ».