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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино: «Сейчас я полностью погрузился в проект «ПСЖ», период адаптации закончился»

22 Декабря 2021 • 00:19 Комментировать
Лорьян
...
ПСЖ
7.50 5.40 1.38
Через 20 ч. 41 мин.

Накануне небольшого перерыва в чемпионате Франции главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги года, оценив свой стартовый отрезок карьеры в парижской команде. Аргентинский специалист признался, что ему не сразу удалось привыкнуть к условиям работы в новом клубе.

«Это был хороший год. Считаю, что период адаптации для меня закончился, он прошел без особых проблем. В первые полгода я изучал, как тут все устроено. Сейчас же я полностью погрузился в проект. Теперь пришло время заняться «строительством» команды. Надеюсь, что мои лучшие моменты здесь еще впереди», - приводит слова Почеттино официальный сайт «ПСЖ».  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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