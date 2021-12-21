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Ассистент Зидана рассказал, готов ли тренер вернуться к работе в клубе

21 Декабря 2021 • 21:36 Комментировать

В последние несколько дней активно обсуждается возможное возвращение Зинедина Зидана к тренерской деятельности. Различные источники гласят о переговорах специалиста с «ПСЖ».

Данную информацию прокомментировал ассистент французского тренера Давид Беттони. В разговоре с журналистами Marca он заявил, что Зидан на данный момент действительно полностью открыт к предложениям.

«Он говорил, что хочет взять перерыв на год. Теперь Зинедин готов вернуться к работе. Увидим, каковым будет его решение. Ему предстоит определиться, какая команда подходит лучше всего», - поделился Беттони.

Напомним, что осенью Зидану предлагали сотрудничество владельцы «Манчестер Юнайтед», но он отказался переезжать в Англию.

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Евро-Футбол.Ру,
Зинедин Зидан Давид Беттони
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