Приход Лионеля Месси в «ПСЖ», как и приход других футболистов в летнее трансферное окно, привёл к сдвигу в социальном ландшафте в раздевалке французского гранда. Об этом на своих станицах рассказывает L’Equipe.

Так, после прихода Лионеля Месси Килиан Мбаппе отдалился от Неймара, с которым прекрасно общался раньше. Дело в том, что бразилец теперь больше общается с аргентинцем – раньше они играли за «Барселону».

Отмечается, что раздевалка «ПСЖ» глобально делится на две группы. В первую группу входят франкоязычные игроки, а во вторую – испаноязычные и приближённые к ним. Килиан Мбаппе ранее входил во вторую группу, но теперь переместился в первую.