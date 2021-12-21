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Чемпионат Франции. 1 лига

​Во Франции рассказали, как приход Месси в «ПСЖ» повлиял на Мбаппе в раздевалке слухи

21 Декабря 2021 • 19:34 Комментировать

Приход Лионеля Месси в «ПСЖ», как и приход других футболистов в летнее трансферное окно, привёл к сдвигу в социальном ландшафте в раздевалке французского гранда. Об этом на своих станицах рассказывает L’Equipe.

Так, после прихода Лионеля Месси Килиан Мбаппе отдалился от Неймара, с которым прекрасно общался раньше. Дело в том, что бразилец теперь больше общается с аргентинцем – раньше они играли за «Барселону».

Отмечается, что раздевалка «ПСЖ» глобально делится на две группы. В первую группу входят франкоязычные игроки, а во вторую – испаноязычные и приближённые к ним. Килиан Мбаппе ранее входил во вторую группу, но теперь переместился в первую.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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