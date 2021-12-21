​«ПСЖ» поделился свежей информацией о состоянии Неймара

«ПСЖ готовится к заключительному матчу в 2021 календарном году – в среду вечером команда Маурисио Почеттино сыграет в гостях у «Лорьяна». На официальном сайте парижан была размещена информация о состоянии футболистов, которые имеют проблемы со здоровьем. Выделяется свежая информация о Неймаре – его возвращение к тренировкам ожидается через 4-5 недель, то есть в конце января.

Напомним, Неймар получил травму голеностопа в конце ноября в игре чемпионата Франции против «Сент-Этьена».

На текущий момент «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.