В понедельник, 20 декабря, день рождения отмечал талантливый нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Футболисту, которого активно сватают в «Реал», исполнилось 23 года.

В сети распространилась фотография со странички защитника парижан Хуана Берната в «Инстаграме». На фото игроки «ПСЖ» вместе с Килианом Мбаппе держат футболку, на которой написана фамилия игрока и цифры – 2050.

