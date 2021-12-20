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​Леонардо ответил Ибрагимовичу, который был готов «подвинуть» его в «ПСЖ»

20 Декабря 2021 • 15:40 Комментировать

В своей новой книге Златан Ибрагимович написал о том, что летом он связывался с президентом «ПСЖ» и предлагал свои услуги в качестве спортивного директора. Это означает, что швед хотел «подвинуть» Леонардо, ныне занимающего эту должность. Сам Леонардо дал комментарий на этот счёт.

«Это что-то раздражающее, но это ничего не меняет. Мне 52 года, поэтому я могу понять желание Златана. Я хорошо его знаю, но я не из тех, кто обращается в СМИ, чтобы ответить. Собственно, я не хочу ничего говорить. Златан хочет стать спортивным директором «ПСЖ»? Молчание – мой лучший ответ», - сказал Леонардо Europa1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Златан Ибрагимович Леонардо
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