​Леонардо ответил Ибрагимовичу, который был готов «подвинуть» его в «ПСЖ»

В своей новой книге Златан Ибрагимович написал о том, что летом он связывался с президентом «ПСЖ» и предлагал свои услуги в качестве спортивного директора. Это означает, что швед хотел «подвинуть» Леонардо, ныне занимающего эту должность. Сам Леонардо дал комментарий на этот счёт.

«Это что-то раздражающее, но это ничего не меняет. Мне 52 года, поэтому я могу понять желание Златана. Я хорошо его знаю, но я не из тех, кто обращается в СМИ, чтобы ответить. Собственно, я не хочу ничего говорить. Златан хочет стать спортивным директором «ПСЖ»? Молчание – мой лучший ответ», - сказал Леонардо Europa1.