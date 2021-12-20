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Чемпионат Франции. 1 лига

В «ПСЖ» оценили игру Месси в первой части сезона

20 Декабря 2021 • 13:42 Комментировать (3)

Спортдир французского «ПСЖ» Леонардо высказался о звездном форварде команды Лионеле Месси.

«Лео непререкаем для меня. Если вы начинаете критиковать его, то, видимо, ничего не понимаете в футболе. Мы же в нем не сомневаемся. Если вы посмотрите на его статистику в первой части сезона, то поймете, что она невероятна. Месси принял участие практически в каждой голевой комбинации команды. Он определяет игру «ПСЖ» в нападении», - приводит слова функционера Europe 1.

В рамках Лиги 1 аргентинец отметился голом и четырьмя ассистами в десяти играх. В Лиге чемпионов на его счету пять забитых мячей в пяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Леонардо
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
20 Декабря 2021 в 13:55
ШТА?
Артур Измаилов
20 Декабря 2021 в 13:53
даже не дно а днище !
Артур Измаилов
20 Декабря 2021 в 13:59
и самое главное - БРЕВНО !!!
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