В «ПСЖ» оценили игру Месси в первой части сезона

Спортдир французского «ПСЖ» Леонардо высказался о звездном форварде команды Лионеле Месси.

«Лео непререкаем для меня. Если вы начинаете критиковать его, то, видимо, ничего не понимаете в футболе. Мы же в нем не сомневаемся. Если вы посмотрите на его статистику в первой части сезона, то поймете, что она невероятна. Месси принял участие практически в каждой голевой комбинации команды. Он определяет игру «ПСЖ» в нападении», - приводит слова функционера Europe 1.

В рамках Лиги 1 аргентинец отметился голом и четырьмя ассистами в десяти играх. В Лиге чемпионов на его счету пять забитых мячей в пяти встречах.