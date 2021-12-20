В «ПСЖ» высказались о травмах Серхио Рамоса

Футбольный функционер Леонардо, который занимает пост спортивного директора в «ПСЖ», поделился мнением о травмах новичка команды Серхио Рамоса. 35-летний испанец присоединился к французам на правах свободного агента минувшим летом.

«Мы не ожидали, что он так долго будет находиться вне футбола. Знали о его травме, но рассчитывали, что справимся с этим. Сейчас Рамос находится на правильном пути. Очень важно, чтобы Серхио помог нам во второй половине сезона», - цитирует Леонардо газета Marca.

Защитник подписал контракт до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Рамос принял участие в одном поединке Лиги 1.