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Чемпионат Франции. 1 лига

В «ПСЖ» отреагировали на информацию о приходе Зидана

20 Декабря 2021 • 10:01 Комментировать

Спортивный директор французского «ПСЖ» Леонардо прокомментировал слухи о возможном назначении экс-наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана главным тренером парижского гранда.

«Мы не вели переговоров с Зизу. С другими специалистами тоже не общались на эту тему. Так что информация о назначении Зинедина не является правдивой», - передает слова функционера Europe 1.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера парижской команды занимает аргентинец Маурисио Почеттино. Под его руководством «ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Леонардо
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