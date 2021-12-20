«ПСЖ» предложит новый контракт одному из лидеров команды

Боссы французского «ПСЖ» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с бразильским защитником Маркиньосом. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте журналиста Николо Скиры.

Инсайдер рапортует, что стороны уже вступили в предварительные переговоры по новому контракту. Клуб считает Маркиньоса важнейшим игроком команды и намерен предложить ему улучшенное соглашение.

27-летний бразилец выступает в составе парижского коллектива с лета 2013 года. Срок действующего контракта истекает в 2024 году.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Маркиньос поучаствовал в 13 поединках, забил три гола и получил два предупреждения.