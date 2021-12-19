В «ПСЖ» до сих пор верят в продление контракта с Мбаппе

Кажется, что уже ничего не помешает трансферу Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал». Ожидается, что талантливый форвард перейдёт в мадридский клуб следующим летом на правах свободного агента. Впрочем, в Париже ещё надеются на сохранение Мбаппе в своих рядах.

«Если Мбаппе решит остаться, он останется, потому что мы тоже этого хотим», - слова спортивного директора «ПСЖ» Леонардо приводит L’Equipe со ссылкой на Europe 1.

«Думаю, у нас всё ещё хорошие шансы продлить контракт с Мбаппе», - высказался представитель руководства парижского клуба.

В сезоне 2021/2022 Килиан Мбаппе провёл 23 матча. В них форвард забил 13 голов и отдал 14 голевых передач.