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​В Париже беспорядки после победы сборной Алжира на Кубке арабских наций

19 Декабря 2021 • 00:23 Комментировать

Сборная Алжира стала первым в истории обладателем Кубка арабский наций – турнира, который прошёл под эгидой ФИФА. В финале алжирская команда обыграла Тунис с результатом 2:0.

После завершения игры в субботу вечером на улицы Парижа вышли сотни фанатов сборной Алжира. На улицах начались беспорядки и даже столкновения с полицией, о которых пишут французские СМИ.

Местная префектура полиции уже сообщила о составлении 130 протоколов с связи с нарушениями правопорядка. Ранее власти предупредили, что собрания людей в районе Елисейских полей запрещены, чтобы не нарушать общественный порядок.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Алжира
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