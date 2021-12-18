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Чемпионат Франции. 1 лига

​«Лион» запретил фанатам посещать гостевые матчи – заявление

18 Декабря 2021 • 17:18 Комментировать

Пятничный матч Кубка Франции между «Парижем» и «Лионом» был сорван из-за поведения болельщиков. На следующий день «ткачи» выступили с официальным заявлением. Клуб намерен активно сотрудничать со следствием и идентифицировать каждого своего фаната, кто был причастен к беспорядкам. «Лион» отмечает, что санкции будет самыми суровыми, вплоть до пожизненного запрета на посещение матчей команды.

До завершения разбирательства фанаты «Лиона» не будут посещать гостевые матчи.

Ранее был сорван матч чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем». Тогда фанат «ткачей» бросил бутылку в игрока провансальцев Димитри Пайе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион
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