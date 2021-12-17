Икарди с Нарой подозревают в отмывании денег

После затяжной санта-барбары с изменами и попытками помириться Мауро Икарди с Вандой Нарой снова оказались в центре скандала. Футболист «ПСЖ» с его женой и одновременно агентом подозреваются в коррупции и отмывании денег. Иск к компании пары был подан в Аргентине, при этом под прицелом оказались и другие фирмы Нары, которые связаны с производством одежды и косметики, сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, что Икарди с Нарой поженились семь лет назад. Аргентинец отлично себя проявил в «Интере» и последние полтора года проводит в «ПСЖ». Из-за недостатка игровой практики в этом сезоне футболист может сменить команду.