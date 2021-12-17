Маркиньос хочет завершить карьеру в «ПСЖ»

В планы «ПСЖ» не входит расставание с бразильским защитником Маркиньосом. Об этом поведал спортивный директор французского топ-клуба Леонардо.

«Маркиньос навсегда останется с нами. Он вообще не думает об уходе», - приводятся слова функционера в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Спортдир отметил, что с футболистом ведутся переговоры о продлении соглашения. Нынешний контракт между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

Бразилец защищает цвета «ПСЖ» с 2013 года. В общей сложности он провел за команду 342 встречи, забил 34 гола и сделал девять результативных передач.