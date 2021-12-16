Президент «Лиона» Оля дисквалифицирован на 10 игр

На официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции была опубликована информация о дисквалификации президента «Лиона» Жана-Мишеля Оля. Функционер отстранён на 10 игр – половина наказания (5 игр) является реальным, а другая половина – условным.

Дисквалификация вступит в силу 21 декабря. Жан-Мишель Оля в этот период не сможет находиться в раздевалке и на скамейке.

Напомним, что в средине ноября был сорван матч между «Лионом» и «Марселем» из-за брошенной в Димитри Пайе бутылки. С «Лиона» сняли одно очко и обязали клуб провести две игры без зрителей. Это решение Жан-Мишель Оля называл ставящим под угрозу принцип справедливости.

На текущий момент «Лион» занимает только 13 место в турнирной таблице чемпионата Франции.